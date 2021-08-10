تعرف على أعراض فيروس «ماربورج» الفتاك

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورج"، في حالة هي الأولى التي يُسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غربي أفريقيا، ماهو فيروس ماربورج؟

فيروس ماربورج



تفشي فيروس "ماربورج" منذ عام 1967 في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية، وتتراوح معدلات الوفاة في الإصابة بالفيروس ما بين 24 و88 % في موجات التفشي السابقة، ونسبة التفشي تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات، وفقًا لـ«فرانس برس».

ينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، ويبدأ تفشي الفيروس عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

عدوى فيروس "ماربورغ" تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، ويسبب حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وأعراض الإصابة بالفيروس : الصداع، وتقيؤ الدم، وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين، ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورج، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أنه معدلات الوفاة للمصابين بالفيروس كانت عالية، ووصلت إلى 88 % في حالات التفشي السابقة، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن العدد يختلف، بناء على السلالة وكيفية التعامل مع حالات الإصابة.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز»، أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.