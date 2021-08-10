الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعرف على أعراض فيروس «ماربورج» الفتاك

فيروس «ماربورج» الفتاك
فيروس «ماربورج» الفتاك

بعد إعلان  منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورج"، في حالة هي الأولى التي يُسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غربي أفريقيا، ماهو فيروس ماربورج؟

فيروس ماربورج


تفشي فيروس "ماربورج" منذ عام 1967  في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية، وتتراوح معدلات الوفاة في الإصابة بالفيروس ما بين 24 و88 % في موجات التفشي السابقة، ونسبة التفشي  تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات، وفقًا لـ«فرانس برس».

 

ينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، ويبدأ تفشي الفيروس عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

 عدوى فيروس "ماربورغ" تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، ويسبب  حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

 وأعراض الإصابة بالفيروس : الصداع، وتقيؤ الدم، وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين، ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورج، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أنه معدلات الوفاة للمصابين بالفيروس كانت عالية، ووصلت إلى 88 % في حالات التفشي السابقة، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن العدد يختلف، بناء على السلالة وكيفية التعامل مع حالات الإصابة.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز»، أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في غينيا فيروس ماربورغ عائلة إيبولا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن بين 12 و18 عاما من المطعمين ضد كورونا

توجيه السيسى بشأن مستفيدى صندوق «تكريم الشهداء» يتصدر عناوين الصحف

السلالة «دلتا» تؤجج الجائحة بالولايات المتحدة

تعرف على أعراض فيروس «ماربورج» الفتاك

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»