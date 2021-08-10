وفاة 9 مصابين بكورونا فى روسيا بسبب خلل الأكسجين

بسبب خلل في أنبوب تغذية الأكسجين لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد ، توفي 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في روسيا.

وقال وزير الصحة في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية: «لقد توفي 9 من مرضى كورونا إثر عطل في أنبوب أكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز، عاصمة أوسيتيا الشمالية».

وأضاف الوزير: «9 مرضى مصابين بفيروس كورونا توفوا جراء نقص في الأكسجين في مستشفى فلاديكافكاز، حصل انقطاع في نظام الأكسجين اليوم»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وقال رئيس الجمهورية المذكورة بالوكالة، سيرجي مينيايلو: «حصل انقطاع في أنبوب الأكسجين».

ونقلت وكالة تاس عن لجنة التحقيق الروسية المعنية بالقضايا الجنائية الرئيسية، أنه تم فتح تحقيق جنائي في تزويد خدمات لا تلبي متطلبات السلامة، ما أدى إلى وفيات من طريق الإهمال.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أن 71 مريضًا كانوا في قسم العناية المركزة حين وقع الحادث، بينهم 13 يستخدمون جهاز تنفس اصطناعي، موضحة أن المصابين التسعة الذين قضوا كانوا جميعًا يستعملون هذه الأجهزة.



وقال مينيايلو: «إن رئات 9 مرضى كانت أصلًا متضررة بنسبة 90%، أي قبل تعطل الأنبوب»، معتبرًا أنه من السابق لأوانه القول إن الحادث تسبب بوفاتهم.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز» أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 614921 - 35935572

الهند 428309 - 31969954

البرازيل 563151 - 20165672

روسيا 332828 - 6469910

فرنسا 112250 - 6305158

المملكة المتحدة 130320 - 6069362

تركيا 52196 - 5918540

الأرجنتين 107459 - 5018895

كولومبيا 122458 - 4838984

إسبانيا 82006 - 4588132