الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس غرفة المنشآت الفندقية: تمت مراجعة كافة الإجراءات الوقائية بالفنادق قبل استقبال الروس

علاء عاقل رئيس غرفة
علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية

كشف علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم مراجعة الاشتراطات والإجراءات الوقائية بفنادق الغردقة وجنوب سيناء قبل استقبال السائحين الروس اليوم، موضحا أن السائحين الروس أعربوا عن سعادتهم اليوم للعودة إلى المنتجعات المصرية وخاصة أن السائح الروسي لديه عشق بالسياحة الشاطئية وارتباط بكل من شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف عاقل فى تصريحات لـ"الدستور"، أن كافة العاملين بالقطاع السياحة يدركون أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر ولذلك فالجميع على درجة كبير من الاستعداد للظهور بالشكل الأمثل وليس أمام الروس فحسب بل أى جنسية اخرى تتوافد علينا فنحن نرحب بقدوم كافة الجنسيات ونسعى لاستقبال كافة الأسواق المصدرة للسياحة بالمقاصد المصرية.

وأشار عاقل إلى أن السائح الروسي ترجع أهميته لأنه احتل المرتبة الأولى للأسواق المصدرة للسياحة لمصر وذلك قبل توقفه في عام 2015 عقب سقوط الطائرة الروسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى عام 2015 حيث وفد إلينا قبل التوقف فى أكتوبر 2015 نحو 3 ملايين سائح متوقعا أن تتضاعف الأعداد التى كانت تفد مع السوق مع بدء فتح الطيران الشارتر وتشغيل كافة الشركات واستقبال الرحلات من كافة المدن الروسية.

يشار إلى أن السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، مصر نظمت زيارة لوفد كبير صحي من روسيا ممثل فيه كافة الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والصحة قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة، تفقد خلالها أماكن الحجر الصحي والإجراءات المتبعة في المطار والمنشآت السياحية والفنادق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالسياحة وقد اشاد الوفد الروسي بالإجراءات الأمنية والاحترازية لمكافحة كورونا، موضحا أن عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة تنعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.

الجدير بالذكر أنه تم استقبال 3 رحلات مباشرة من موسكو إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة رحلتين تابعتين إلى شركة الطيران الروسية وواحدة تابعة الى شركة مصر للطيران.

سياحة الإجراءات الوقائية فيروس كورونا غرفة المنشأت الفندقية فنادق الغردقة روسيا

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