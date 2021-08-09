«صقر» و«المنشاوي» يتفقدان بدء برنامج التحول الرقمي بالنيابات الإدارية في السويس

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدء برنامج التحول الرقمي بإدارة النيابات الإدارية بمحافظة السويس، بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس.

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رافق المحافظ ورئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمستشار عزت أبو زيد والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما حضر تفقد بدء برنامج التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كل من المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الإدارية بالسويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.

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وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المبنى يأتي استكمالاً لما سبق وتم تنفيذه في المراحل السابقة لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية والتي شملت محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية و نيابة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد في كلمته أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لجميع مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

من الجولة

من الجولة

من الجولة