الإعلام الروسي يحتفي بوصول أول رحلة سياحية إلى الغردقة

احتفى موقع "توردوم" الروسي، في تقرير نشره اليوم الإثنين، بعودة الرحلات الروسية لمصر، معتبرا أنها فرصة ذهبية لعشاق مصر.

وأشار الموقع، إلى أن الخطوط الجوية الروسية، أكدت مغادرة أولى رحلاتها إلى المنتجعات المصرية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة الطيران، حيث غادرت الطائرة من الصالة D بمطار شيريميتيفو الدولي بالعاصمة موسكو.

ولفت الموقع الروسي أنه سيكون هناك المزيد من الجولات والرحلات إلى مصر، لاسيما وأن مصر من الوجهات المفضلة للروس.

وذكر أن شركة روزافيتسيا وافقت على 224 طلبًا لشركات الطيران الروسية للرحلات المباشرة من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ دفعة واحدة.

وأضاف أن السياحة لطالما إحدى نقاط التعاون الرئيسية بين روسيا ومصر، مشيرا إلى أن استعادة الرحلات كاملة النطاق إلى منتجعات البحر الأحمر، حدث طال انتظاره للعديد من المواطنين الروس الذين يفضلون المناخ الحار للاستجمام أو مغرمين بالغوص، لاسيما في الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقا للموقع، سيتم تشغيل الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ 5 مرات في الأسبوع لصالح شركة بيبليو جلوبس السياحية التي تعد من أفضل منظمي الرحلات في روسيا، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد على متن طائرة بوينج 747، المصممة لنقل 522 راكبا: 12 في درجة رجال الأعمال و 510 في الدرجة الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن أولى الرحلات الروسية لمصر أمس ممتلئة تماما، مضيفا أن قبل توقف الرحلات، كانت مصر واحدة من أكثر الوجهات شعبية بين السياح الروس.

وتابع الموقع الروسي، أن شركات الرحلات والطيران الروسية تسجل إقبالا كبيرا على الرحلات الجوية إلى مدن المنتجعات في مصر، لاسيما وان مصر وجهة لقضاء العطلات الشتوية، وتتوقع الشركات الروسية زيادة أكبر في الحجوزات مع اقتراب فصل الشتاء.