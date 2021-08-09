«السكة الحديد»: تأخيرات خط الوجه القبلي 70 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق ٩ أغسطس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٦٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف لمحطة ميناء الإسكندرية

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شهد مراسم توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق (STS) للمحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه مصرى.

وتم توقيع العقد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة، وهي شركة صينية عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وقام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية ودونهايشى رئيس مجلس إدارة شركة هايكسي للمعدات الثقيلة.

وفي كلمته على هامش فعاليات التوقيع رحب وزير النقل برئيس ووفد الشركة وتمنى لهم التوفيق في أول تعاون مع وزارة النقل المصرية، خاصة أن هذا التوقيع يأتي بعد منافسة قوية من الشركة الصينية مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وهو ما يدل على إمكانيات الشركة في هذا المجال وتواجدها الكبير في السوق العالمية.

وأكد وزير النقل تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خاصة مع تنفيذ وزارة النقل المصرية لمشروعات تطوير وإنشاء محطات في كافة الموانئ مثل الدخيلة ودمياط والسخنة وسفاجا.

وطالب الوزير الشركة الصينية بضغط جدول توريد المعدات والمساهمة في تدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الأوناش وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح بعض الأعطال البسيطة.