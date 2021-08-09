«الإحصاء»: 194.2 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه مقابل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض فــى الوحدات قدرها 30.9٪ والاستثمارات قدرها 16.5٪ .

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليه الإسكان المتوسط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالي العام عام 2019/2020 .

وفيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، تم تنفيذ 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2019/2020 بنسبة 43.7% من الإجمالي العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .

جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 ألف وحدة بنسبة 6.5%من إجمالي القطاعين.

كما جـاءت محافظــة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 32.2 ألـف وحدة بنسبـة 38 % يليها محافظة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالي القطاعين.

أما عن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ 109.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2019/2020 بنسبة 56.3% من الاجمالى العام 180.8مقابل ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6% .

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 11.9 ألف وحدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخر بعدد 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالي القطاع الخاص .

كما جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى بعدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليها محافظة القاهرة بعدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص.