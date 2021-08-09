السفن السياحية ترفض استقبال الركاب غير الملقحين في 2021

تعتبر السفن السياحية العابرة للمحيط بين أولى قطاعات السياحة الدولية التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا، ففي أوائل 2020 كانت السفينة دياموند برينسيس الأولى بين كثير من السفن التي تظهر مدى سرعة انتشار العدوى بين الركاب.

وبين القيود في الموانئ والإغلاقات الوطنية وخوف عام من الخضوع لحجر صحي في سفينة مع ركاب مصابين، يمكن القول إن العام الماضي كان الأسوأ في تاريخ السفن السياحية.

ومع مراعاة تاريخ الصناعة من عمليات تفش الفيروسات على متنها وإجبار الركاب على الخضوع لحجر لأيام، فإن بعض القيود الرئيسية سوف تظل قائمة.

وأعلنت العديد من شركات السفن السياحية الدولية الكبرى أنها لن تسمح سوى للركاب الملقحين بالصعود على متنها، وبالأخص شركات نرويجيان وبرينسيس كروزس وهولاند أمريكا.

كما أن نرويجيان قالت إن الركاب الذين تلقوا تطعيمات مختلطة -أي جرعة من أسترزينيكا وأخرى من فايزر/بيونتك مثلا- غير مسموح لهم الصعود على متن السفينة.



وفي انتظار قواعد أخرى بشأن السفر الدولي وركاب السفن السياحية، أصبحت شركة "هاباج-لويد كروزس" الألمانية الأحدث في إعلان أن السفن السياحية لن تكون متاحة سوى للركاب المطعمين بالكامل اعتبارا من الخريف القادم.



وأعلنت شركة "توي كروزس" مؤخرا أنها لن تستقبل سوى المسافرين المطعمين في رحلات بحرية معينة مقررة في أوروبا.

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 202 مليون و729 ألفا و434 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم وصلت إلى أربعة ملايين و294 ألفاً و362 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 35 مليوناً و763 ألفاً و970 إصابة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.