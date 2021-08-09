اليوم.. وصول أول طائرة من موسكو إلى الغردقة على متنها 500 سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، أول رحلة طيران سياحي قادمة من موسكو، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات؛ بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ في عام 2015.

وأنهى مطار الغردقة استعداداته لاستقبال الطائرة، والتي من المقرر وصولها ظهر اليوم، وعلى متنها مايقرب من 500 سائح روسي.

قنصل روسيا بالغردقة: الغردقة دائما الأفضل لنا

من جانبه؛ أكد القنصل الروسي بالغردقة فيكتور بوليتايف، أن هناك تعاونًا كبيرًا من مصر في تقديم تسهيلات لاستقبال السياح الروس، وكان هناك تعاون جاد بين الطرفين المصري والروسي، مشيرًا إلى أن المواطنين الروس لديهم فرحة كبيرة بعودة الرحلات للغردقة وشرم الشيخ، وأن الغردقة دائمًا الأفضل بين الوجهات السياحية للمواطنين الروس.

وأضاف القنصل الروسي لـ"الدستور"، أن مطار الغردقة استقبل لجنة أمنية روسية سيتم تواجدها داخل اامطار بشكل شبه دائم لاستقبالالرحلات الروسية ومتابعة الإجراءات الاحترازية، ويتم تغييرها كل شهرين تقريبًا بأخري علي فترات.

هذا، وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن قرار عودة السياحة الروسية ورحلات الشارتر لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ جاء في وقت مناسب، خاصة بعد الازمة التي شهدتها السياحة عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا مما ادي لوقف الرحلاتوالطيران في مختلف دول العالم، مؤكدا أن السياحة الروسية لها دور كبير في إنعاش السياحة في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أنالسائح الروسي يُحدث رواجًا كبيرًا للمنتجعات السياحية في البحر الاحمر.

وأضاف "أبوطالب" لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي استعد بشكل كبير لعودة الروس بعد توقف دام سنوات، مشيرًا الي ان الفنادقوالمنتجعات السياحية تشهد اقباًلا كبيرًا خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أنه في ظل وجود ثروة معلوماته وسهولة الترويج للسياحة المصرية يمكنتحديث برامج الترويج والاستفادة من الخبرات المصرية وغيرها لصناعة حملات سياحية ترويجية منظمة تأتي بفائدة اقتصادية، منوهًا بأن عودة الروس ستفتح آفاقا جديدة للعاملين بالقطاع، إلي جانب توفير فرص عمل أكثر وعودة عدد كبير ممن فقدوا أعمالهم مؤخرا لعملهم.