الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصاحبها رياح سريعة.. عاصفة ترابية شديدة تجتاح مدينة أسوان (صور)

عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان

اجتاحت مدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عاصفة ترابية شديدة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبي، وتصاحبها رياح قوية، ومازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.

وشهدت مدينة أسوان، ارتفاعًا بشكل ملحوظ في درجة الحرارة، حيث تعرضت المدينة لعاصفة ترابية خلال الوقت الحالي، ولكن لم تؤثر العاصفة على حركة المارة بالشوارع حتى الآن.

ومرت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، بطقس حار، حيث سطعت الشمس كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير.


جدير بالذكر أن مناطق متفرقة بمدينة أبو سمبل السياحية وقرية وادي كركر النوبية، شهدت سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق، وذلك بعد تقلبات في الطقس.

ووصلت الأمطار إلى مدينة أبو سمبل ووادي كركر، بعد اجتياح عاصفة ترابية شهدتها مدينة أسوان، الأربعاء، وطقس حار وغير مستقر، ومازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.

كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة، حيث إن ارتفاع درجه حرارة الطقس لم يوجد له أي تأثيرًا، وجميع الأمور تسير على مايرام.

عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
أسوان اليوم السماء درجات الحرارة تقلبات جوية عاصفة ترابية انعدام الرؤية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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