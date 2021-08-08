إحالة متهم بالتحرش بفتاة للمحاكمة فى العمرانية

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بالاعتداء على فتاة والتحرش بها خلال سيرها بالشارع فى منطقة العمرانية إلى المحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة المجنى عليها، وأفادت باعتداء المتهم على الفتاة بصفعها على وجهها أثناء عودتها من مدرستها بصحبة صديقتها بعدما عنفته الفتاة نتيجة تحرشه بها.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال الفتاة والتى قالت، إنها أثناء سيرها بصحبة صديقتها فوجئت بالمتهم يقترب منها ويوجه لها عدة كلمات بذيئة محاولًا التحرش بها، فتجاهلته فى البداية، ولكنه تمادى فى تحرشه، وحينما عنفته اعتدى عليها بالضرب وتبين من خلال التحريات أن المتهم يعمل فنى تكييفات ومقيم بالعمرانية.

وتداول رواد وسائل الاجتماعى مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بابنتها وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب، مضيفة أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.