«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية.. الثلاثاء

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ عن شهر أغسطس 2021 وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

فيما أعلن محمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن توفير ماكينة فورى بمبنى النقابة لخدمة أعضاء النقابة، وذلك في إطار سعي اللجنة لتقديم حزمة من الخدمات للتيسير على الزملاء وأسرهم.

ونص الإعلان على الآتي: تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن توفير أحدث ماكينة فورى فى مبنى النقابة بالدور الأول والتي تمكن الزملاء من سداد جميع فواتير (الكهرباء- المياه- الغاز- التليفون الأرضى- م. المدارس والجامعات- اشتراكات الأندية- مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة- شحن الرصيد وسداد فواتير شبكات الاتصالات- الإنترنت- تذاكر السفر- التبرعات) والمحافظ المالية لـ(فودافون كاش- وأورانج كاش- اتصالات كاش وي باى)، ويمكن السداد نقدا أو عن طريق الفيزا".

وسبق أن أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد، وكيل النقابة، عن توافر كمامات وكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وقالت اللجنة: الكمامات والكحول والمطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

- علبة كمامات " 50 كمامة"، السعر 25 جنيها.

- لتر كحول بسعر 50 جنيها.

- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيها.

- عبوة 4 لترات مطهر أسطح 25 جنيها.

- واقي وجه 40 جنيها.

وقال عبدالمجيد: يأتي ذلك تعزيرا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تتابع الموجات.

وأعرب عبدالمجيد، عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.