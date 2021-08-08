الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقوبات جديدة في فرنسا لمكافحة الشهادات الصحية المزورة

الشهادات الصحية المزورة
الشهادات الصحية المزورة

أفادت وزارة العدل الفرنسية أنه سيتم تطبيق عقوبات جنائية جديدة فعالة ورادعة وسريعة على الحاملين لشهادات صحية مزورة اعتبارًا من الغد.
وقالت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، اليوم الأحد، إن بيان وزارة العدل، الذي كشفت عنه صحيفة (جورنال دو ديمانش)، أوضح أن العقوبات الجديدة تأتي بهدف فرض عقوبات فعالة ورادعة وسريعة لمواجهة عودة وباء كورونا.
وينص البيان على إنشاء جريمة خاصة بـ"تقديم مزور لبطاقة صحية تخص شخصًا آخر"، وسيعاقب مرتكبها بغرامة من الدرجة الرابعة قدرها 750 يورو (ثابتة عند 135 يورو)، كما سيتم مضاعفة العقوبة حتى 1500 يورو في حالة تكرار المخالفة في غضون 15 يومًا.. وستكون غرامة 3750 يورو و6 أشهر في السجن إذا تكررت المخالفة لمرة ثالثة في غضون 30 يومًا.
ووفقًا للصحيفة، فإنه يجب تطبيق هذه العقوبة أيضًا على مقدمي الرعاية الصحية غير المطعمين.. كما أن رؤساء الشركات المعنين بإصدار التصريح الصحي يتحملون غرامة تصل إلى 1000 يورو، أو حتى 9000 يورو وسجن لمدة عام عن المخالفة الثالثة إذا لم يتحققوا من صحة موظفيهم، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 45000 يورو للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات).
وبخصوص شهادات التطعيم المزورة، أفادت (جورنال دو ديمانش) بأن الحكومة ترغب في مقاضاة المحتالين بتهمة حيازة واستخدام شهادة صحية مزورة بعقوبات تتراوح بين 2 و5 سنوات في السجن، وقد تصل إلى 10 سنوات بتهمة "التزوير في فرقة منظمة في إطار شبكة".
يشار إلى أنه سيبدأ تطبيق استخدام الشهادة الصحية إجباريا في المقاهي والمطاعم في فرنسا بدءا من غد /الثلاثاء/ بعد أن أصبحت إلزامية في أماكن الترفيه والثاقفة التي تستقبل أكثر من 50 شخصًا بدءًا من 21 يوليو الماضي، وذلك بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.
 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

باريس العدل الفرنسية وباء كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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