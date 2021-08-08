«زقة بسيطة من عزت أبو الروس».. اعترافات مجدي عبد الغني عن أزمته مع «الجوهري»

انضم اللاعب مجدي عبد الغني للنادي الأهلي عن طريق عزت أبو الروس الذي كانت شقيقته زوجة خال مجدي عبد الغني، فطلب منه خوض الاختبارات في النادي الأهلي.

حكى مجدي عبد الغني، قصة انضمامه للأهلي، قائلًا: «دخلت النادي الأهلي، عن طريق زقة بسيطة من الكاتب عزت أبو الروس، ورقة الاختبار مكنتش بتاعتي، كانت بتاعة أحد أصدقائي يدعى "هشام"، لكني خضت الاختبارات بها، وقبلت في النادي الأهلي».

ظل الطفل مجدي عبد الغني الذي لم يتجاوز سنه 14 عامًا وقتها، لمدة سنتين لم يخوض أي مباراة مع النادي الأهلي، لصغر سنه وضآلة جسده، لكنه كان سعيدًا للغاية لوجوده في صفوف النادي الأهلي، إلى أن بلغ سنة 17 عامًا وخضع للتدريب تحت قيادة الكابتن "سايس".

كان المدير الفني للنادي الأهلي هيديكوتي، يقسم اللاعبين لفرقتين، 11 لاعب أساسي، و11 لاعب احتياطي، وقت أن كانت القائمة مكونة من 30 لاعب، لذا يتبقى 8 لاعبين فرصة دخولهم في التشكيل صعبة للغاية.

لذا كان الـ 8 لاعبين، أصحاب الفرصة الصعبة، يفكرون في ناد آخر ينضمون إليه للحصول على فرصة، وانضم بعضهم لأندية البلاستيك، السكة الحديد، مصنع 36 الحربي، بما فيهم أبناء رموز كبار في النادي الأهلي، ابن على زيوار، ابن حسين مدكور.

لكن هناك لاعب واحد فقط، لم يخلع تي شيرت النادي الأهلي، وقت تقسيمة هيديكوتي، يجري على جانبي الملعب، لم يتخلى عن الفرصة، لم فقد ثقته في نفسه أو إمكانياته.

واتته الفرصة والحظ، أصيب أحد لاعبي تقسيمة هيديكوتي الذي لم يجد سوى مجدي عبد الغني ليكمل التقسيمة، هنا تمسك بالفرصة، ولم يخرج منها إلى عام 1993، كما روى مؤمن المحمدي في كتابه "ع الحلوة والمرة معاه، حكاية 100 مباراة صنعت تاريخ الأهلي".

شارك مجدي عبد الغني مع منتخب مصر، احترف في أوربا، وشارك في كأس العالم1990، وكان المصري الوحيد صاحب هدف في كأس العالم، قبل أن يسجل محمد صلاح.

قبل انضمام مجدي عبد الغني لصفوف منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم، حدثت واقعة طريفة بينه وبين "الجوهري".

طلب المدير الفني لمنتخب مصر محمود الجوهري على مجدي عبد الغني وعنفه قائلًا:"إنت بقيت تتدلع"، انصرف مجدي عبد الغني مستعجبًا مما قاله "الجوهري" خاصة وأن "البلدوزر" قد تنازل عن راتبه في النادي الأهلي لمدة شهرين من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب في انجلترا، في الوقت نفسه طلب "الجوهري" ربيع ياسين الذي تحدث مع مجدي عبد الغني "شكله مش هياخدنا المنتخب".

وفي اليوم التالي لتمرين المنتخب، اشترك مجدي عبد الغني في كرة عالية مع اللاعب هشام يكن الذي استغرب من عنف "عبد الغني" وسأله: "في إيه؟" فرد "البلدوزر":" العب يلا، العب راجل"، وكانت محاولة منه للفت انتباه محمود الجوهري، بأنه يلعب بقوة وصلابة، عكس ما يعتقد بأنه "بيتدلع".