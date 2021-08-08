من دلال لـ ميسي.. الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي

حالة من الحزن سيطرت على روّاد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منقسمين إلى فريقين جزء سكن الحزن قلبه لرحيل اللاعب ليونيل ميسي بعد 20 عاما على وجوده في برشلونة، والآخر بسبب الفنانة دلال عبد العزيز، التي غيّبها الموت عنّا بعد صراع طويل مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ61 عاما.

رحيل ليونيل ميسي

في مؤتمر بدأه الساحر والدموع تكاد تمنع لسانه من الحديث، شدد النجم ليونيل ميسي، صاحب الـ34 عاما من عمره، أنه فعل أقصى ما في وسعه ليبقى في برشلونة، النادي الذي يلعب له منذ 20 عاما، مشيرًا إلى أن لم يقرر بعد أي فريق سيدافع عن ألوانه، وسيكون هو وجهته المُقبلة في ظل توالي التقارير الأجنبية التي تؤكد أنه بات قاب قوسين أو أدنى من باريس سان جيرمان، والذي أكد أنه من الخيارات المفضلة لديه.

وهو الأمر الذي أحزن جمهور اللاعب ليونيل ميسي، بشكل كبير، متفاعلين مع رحيله بنشر عدد من المنشورات عبر صفحاتهم الشخصية، وكتب نادر إبراهيم، من روّاد "فيسبوك" قائلًا: "ميسي بالنسبالي مش لاعب كورة بحب اتفرج عليه كده وخلاص.. ميسي بالنسبالي هو كره القدم اصلا.. انا حبيت الكورة وابتديت اني استني الماتشات و اتابعها من ونا عندي ١٠ سنين بسبب ميسي واستمتاعي لما الكوره بتيجي على رجله وتخيل كنت طفل ومعرفش لسا حاجه وكنت بقعد استني اتفرج علي ميسي وأفضل أعد بالايام و الساعات لحد ماتش ميسي اللي جاي".

وعلّق نسيم عبد الفتاح، من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "دموع ميسي تبرز الجزء القاسي من الحياة.. أن عُرف الحياة المغادرة.. تقدم كل طاقتك وشبابك من أجل شئ ثم ترحل.. تجديد الدماء قد يكون خطوة صحية من أجل استكمال الطريق وسطر حروف النهاية بضوء لامع من تحديات الطريق وصعوبته ولكنه قاسي لو أنك تنتمي بأعماقك إلى هذا المكان.. سيأتي غير ميسي ولكن لن يكون هناك ميسي أسطوري آخر عُرف الحياة التغيير يا ليو".

رحيل دلال عبد العزيز

فيما يحاول الجميع حتى هذه اللحظة سواء كان من جمهور الفنانة دلال عبد العزيز أو بناتها إيمي ودنيا سمير غانم، استيعاب رحيل "دلال" التي كانت إحدى رائدات الفن والنجمات اللاتي تركن أثرًا طيبًا في نفوس الجميع، سواء داخل أو خارج الوسط الفني، الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد عمر الـ61 عاما.

وأعربت أسماء بغدادي، من روّاد موقع "فيسبوك" عن بالغ حزنها لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز، وعلّقت قائلًة: "يا ربي ربنا يصبرهم يا رب موجعة قوى الاب والام ربنا يرحمهم ويسكن ارواحهم الفردوس ويثبتها عند السؤال"، ودعا لها محمد البيالي، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًا: "الله يرحم والدتها ويرحم والدها ويرحم امواتنا اجمعين ، الله يربط على قلوبهم ويصبرهم، وجعت قلبنا برحيلها".

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