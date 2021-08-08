«وفاءً لما قدموه».. «الأطباء» تدعو المحافظين والتنفيذيين تكريم شهداء المهنة

دعت النقابة العامة للأطباء، المحافظين والتنفيذيين تكريم شهداء الأطباء فى كل المحافظات، وفاءً لما قدموه للوطن والناس فى أصعب المواقف، حيث ضحوا بأنفسهم فى سبيل الإنسانية قبل الواجب.

وقد شهدت محافظة الجيزة احتفالية شعبية لتكريم الدكتور جمال ابو العلا أحد شهداء الأطباء بالجيزة، بعد صدور قرار محافظ الإقليم اللواء أحمد راشد، بإطلاق اسمه على الشارع الذى تقع فيه عيادته التي خدم من خلالها أهالي منطقته على مدار ٤٠ سنة فى رحلة حب وعطاء، فما كان من أهل المنطقة إلا ردٌ الجميل بمطالبة المحافظ بتغيير اسم الشارع وتسميته باسم الطبيب الذى داوى آلامهم واقترب من مشاكلهم

واستجاب المحافظ وتم تركيب لافتات جديدة للشارع تحمل اسم الشهيد تكريماً له ووفاءً لما قدمه للناس.

وحضر لفيف من الشخصيات النقابية والتنفيذية بالمحافظة، منهم نقيب أطباء الجيزة الدكتور أحمد حسنين والدكتور خالد أمين، أمين عام نقابة الجيزة، والدكتورة سناء فؤاد أمين صندوق نقابة القاهرة، والدكتورة منى مينا عضو المجلس السابق، وبحضور المهندس محمد إبراهيم نافع رئيس نادي حدائق الأهرام ممثلا عن أهالي الجيزة.