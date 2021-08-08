«الرعاية الصحية»: فحص 26 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 26 ألف طالب ضمن حملة (اطمن على ابنك) للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية الحملة في 18 مايو من العام الجاري وحتى الآن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد، تماشيًا مع اهتمامات رئيس الجمهورية، وإطلاقه العديد من المبادرات الصحية الرئاسية المتعلقة بذلك، كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا والتقزم"، وعن ضعف السمع لحديثي الولادة، وعلاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم إجراء أكثر من 300 ألف فحص طبي ومعملي للطلاب من خلال حملة (اطمن على ابنك)، وذلك للطلاب المستهدفين بالحملة في المراحل التعليمية المختلفة، وتشمل المنقولين للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وكذلك المتقدمين لمراحل رياض الأطفال kg1 والصف الأول الإبتدائي، لافتة إلى أن الحملة تشمل إجراء 9 فحوصات أساسية لكل طالب، وهم، كشف عام من طبيب الأسرة، وتقييم تمريضي كامل، وكشوفات طبية نظر وجلدية وسمعية وبصرية وأسنان وإعاقات ذهنية وتحاليل صورة دم كاملة، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها.

وأضافت، أنه تم إحالة 125 طالب من الطلاب المفحوصين للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك كنتيجة للفحوصات الطبية عن الحملة التي تشمل تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية إلى المستشفيات العامة والمتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم، مشيرة إلى أنه تم تحويل 84 حالة للعلاج بمستشفى الرمد التخصصي، و 30 للعلاج بمستشفى السلام، و 6 حالات للعلاج بمستشفى الحياة بورفؤاد، و 5 حالات أخرى للعلاج بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

وتابعت الهيئة: أنه تستمر حملة (اطمن على ابنك) حتى الانتهاء من فحص جميع المستهدفين بالحملة، وعددهم 49 ألف طالب، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل الحجز للكشف الطبي بالحملة من خلال الكول سنتر 15344، وكذلك التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة بالموافقة على إرجاء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقي للطلاب عند تسليمه إلى المدرسة لحين الانتهاء من استخراجها، وذلك مراعاة لمنع التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة التزامًا بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، للحفاظ على صحة الطلاب وذويهم، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى "كوفيد19".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بالمشاركة في المبادرات الصحية الرئاسية من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بهدف تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030، ومشيرًا إلى اهتمام الهيئة أيضًا بإطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تتماشى مع جهود الدولة واهتمامها بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، ومنها حملة (اطمن على ابنك) للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامة مستواهم البدني والعقلي والفكري.