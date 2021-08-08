إرسال عينة من الهيروين المضبوط بحوزة عاطل ببدر للمعمل الكيماوى

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بإرسال عينة من مخدر الهيروين المضبوط بحوزة عاطل بمدينة بدر للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنه.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكانت قد أمرت النيابة أمس بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن المقدم أيمن عبدالحافظ رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقر بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.