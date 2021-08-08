نتيجة الثانوية العامة 2021.. تطورات تصحيح المواد وموعد الإعلان الرسمي

يبحث طلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي على الانتهاء من التصحيح حيث قامت بالانتهاء من تصحيح 11 مادة بالطريقة التصحيح الالكترونى وليس اليدوى وهو التصحيح الذي يتم للمرة الأولى فى تاريخ الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النسب الخاصة بالتصحيح هذا العام مبشرة ومطمئنة بالنسب للأعوام الماضية، وأكدت المصادر خلال تصريحاتها لموقع الدستور أنه سوف يتم الاعلان عن كافة تفاصيل النتيجة خلال مؤتمر صحفى تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الموعد المحدد للنتيجة وهو 15 أغسطس.

ووفقًا لما أعلنت عنه المصادر أنه فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان رسمي لها كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة سواء كانت نسبة النجاح أو نسبة الرسوب او عدد الاوائل أو غيرها من الاحصائيات والنسب التى تخص نتيجة الثانوية العامة لعام 2021.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الامور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالنتيجة والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية أو ما يعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 على صفحته الشخصية والرسمية المعروفة على الفيس بوك، مؤكدة المصادر أن الوزير لا يملك أى حساب على منصات السوشيال ميديا غير حساب الفيس بوك وأى حسابات منتشرة على تويتر أو الانسجترام غير صحيحة ولا تخص وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.