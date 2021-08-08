الإحصاء: الوزراء وافق على نقل الجهاز إلى العاصمة الإدارية

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بصدد إطلاق منظومة إلكترونية جديدة يربط خلالها بين المرصد الإحصائي المزمع تدشينه وموقع إلكتروني متخصص لعرض بيانات محدثة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بإنتاج البيانات والمؤشرات، لتوفير مادة علمية محدثة متمثلة في بيانات مثل الزواج والطلاق والمواليد والوفيات، وغيرها من البيانات المتغيرة ذات الأهمية.

وأضاف بركات، خلال كلمته بالجلسة التحضيرية لإطلاق مرصداً إحصائياً تعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في كافة المجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيرا إلى أن الخصائص الفنية للمرصد تشمل تقسيم شاشة المرصد إلى 4 أجزاء، عرض الساعة السكانية في مساحة 3م في 9م، وعرض المحتوى في مساحة 18م في 9م، مع عرض الطقس والتاريخ فى مساحة 2م في 9م.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار عملية التطوير الشاملة التي يخضع لها مبنى الجهاز داخليًا وخارجيًا لمواكبة جهود التحول الرقمي وتحديث البنية الأساسية، موضحًا أنه لم يكن مخطط أن ينتقل جهاز الإحصاء للعاصمة الإدارية الجديدة لكن بناءًا على التطورات الهائلة التى تشهدها العاصمة الجديدة وآلية إدارة أجهزة الدولة بها طلبنا من رئيس مجلس الوزراء تخصيص مقر للجهاز، وبالفعل تمت الموافقة على تخصيص دورين في مبنى بشكل مؤقت بالحي الحكومي في المرحلة الأولى من الانتقال إلى العاصمة، بينما من المخطط أن تشمل المرحلة الثانية تخصيص مبنى مستقل في العاصمة الجديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز، أهمية المرصد الإحصائي في رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، وتوعية المواطن بأهمية البيانات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة، من خلال عرض المؤشرات الإحصائية إلكترونيًا للوصول لكافة فئات المواطنين في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف رئيس القطاع، أن مجالات عرض المؤشرات الإحصائية عبر المرصد ستشمل مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، بيئية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أيام عالمية وأخبار، إنجازات الدولة، موضحًا أنه من أمثلة مجالات المؤشرات الاقتصادية معدل التضخم، الصناعة، التجارة.