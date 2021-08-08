الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير «الاتصالات» حول مؤشرات استخدام الشباب لتكنولوجيا المعلومات

اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير مؤشرات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" الذي يتم الاحتفال به في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام.

وجاء إصدار التقرير لما يمثله الشباب من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات، فهم الفئة الأكثر استهلاكًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كما أنهم الفئة الأكثر مواكبًة للتطورات والتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

واليوم العالمي للشباب هو يوم توعوي تكمن أهميته في الاحتفال بالشباب وتسليط الضوء على أصواتهم وآراءهم وأفعالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الفعالة والهادفة.

 ومن ضمن أهداف اليوم العالمي للشباب - أيضًا - تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يساعد الحكومات في مختلف الدول على التعرف على تلك المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ويمكن الإطلاع على التقرير الخاص بالمؤشرات حول معدلات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال "البي دي إف" التالي:

 

تقرير مؤشرات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للشباب
تقرير مؤشرات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب وزارة الاتصالات استخدام الشباب للاتصالات تكنولوجيا المعلومات مصر تقرير 2021

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يكشف لـ «الدستور» الخطة المشتركة لرقمنة قطاع السياحة

«الاتصالات» تُنظم ورشة عمل لمديري وحدات التحول الرقمي بالجهات المنتقلة للعاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

قرار من المحكمة بشأن محمد حسان.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ماذا قال محمد حسان أمام المحكمة في «خلية داعش إمبابة»؟

المحكمة تسأل «حسان» لماذا لم تنضم للدراسة فى الأزهر؟.. والأخير يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصيني!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى