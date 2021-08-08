تقرير «الاتصالات» حول مؤشرات استخدام الشباب لتكنولوجيا المعلومات

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير مؤشرات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" الذي يتم الاحتفال به في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام.

وجاء إصدار التقرير لما يمثله الشباب من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات، فهم الفئة الأكثر استهلاكًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كما أنهم الفئة الأكثر مواكبًة للتطورات والتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

واليوم العالمي للشباب هو يوم توعوي تكمن أهميته في الاحتفال بالشباب وتسليط الضوء على أصواتهم وآراءهم وأفعالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الفعالة والهادفة.

ومن ضمن أهداف اليوم العالمي للشباب - أيضًا - تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يساعد الحكومات في مختلف الدول على التعرف على تلك المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ويمكن الإطلاع على التقرير الخاص بالمؤشرات حول معدلات استخدام الشباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال "البي دي إف" التالي: