الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،والشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنيا مزيد من التقدم والرقي والاستقرار لمصرنا الحبيبة.


كما هنأ محافظ الإسكندرية مواطني المحافظة وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة، والأحياء، والمديريات، والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة العام الهجري الجديد.


 

محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي حلول العام الهجري مواطني الإسكندرية الشعب المصري

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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