33 جراحة «حقن شريانى» لمرضى «الكبد المصرى» فى يوليو

أعلنت جمعية «رعاية مرضى الكبد المصري» توقيع الكشف الطبي في الجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري في شربين على 4775 مريضًا وإجراء 560 حالة منظار وعمل 879 أشعة فيبروسكان، وإجراء 706 أشعات موجات صوتية، وعمل 77 أشعة X RAY وإجراء 511 أشعة مقطعية مجانًا لغير القادرين خلال شهر يوليو 2021.

وأكد الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد في الدقهلية ومستشفى الكبد المصري في شربين إجراء 33 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و55 عملية جراحية متنوعة بينها 42 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و5 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة شد بطن وتركيب شبكة.

وأشار إلى إجراء 2996 تحليلاً طبيًا وتقديم تطعيم فيروس 1788 بي وتقديم علاج متنوع لـ893 مريضًا من غير القادرين.