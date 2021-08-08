استكمال عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أعمال التصحيح وتقدير المواد الامتحانية التي أداها طلاب الثانوية العامة الاختبارات بشبعتيها العلمية والأدبية، وذلك تحت إشراف المركز القومي للامتحانات، حيث تتم أعمال تصحيح 19 مادة تخص شعب الثانوية الثلاثة، في مدينة 6 أكتوبر.

وتتم عمليات التصحيح بالتنسيق مع كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، بعد تسلم أوراق إجابات الطلاب "البابل شيت"، ثم وضعها على أجهزة "الماسحات الضوئية" لتصحيحها إلكترونيا دون تدخل بشرى، ثم تعود إلى الكنترولات ولجان النظام والمراقبة لبدء المرحلة الثانية من النتيجة التي تشمل تجميع نتيجة كل طالب بكافة المواد، وإعداد شيتات النتيجة النهائية، يتبعها المرحلة النهائية الأخيرة التي تشمل تحديد نسبة النجاح النهائية وأسماء الطلاب الأوائل بكل كنترول.

وكان قد قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات التصحيح الإلكتروني لمواد الثانوية العامة تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملها خلال اليومين المقبلين وفقا للخريطة الزمنية المقررة لتصحيح الامتحانات.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كنترول التصحيح الإلكتروني انتهى من تصحيح جميع مواد الشعبة الأدبية سواء اللغات أو التخصص، مع نسبة نجاح تقترب من العام الماضي.

وأكد المصدر، أنه جاري حاليا الانتهاء من تصحيح مواد الشعبة العلمية، لافتاً إلى أنه سينتهى منها قبل نهاية الأسبوع الجاري، لتتم عمليات جمع ورصد الدرجات استعدادا لتجهيز النتيجة.

وأضاف، أن شريجة المجاميع العالية هذا العام منخفضة عن الأعوام السابقة، ولكن نسبة النجاح تقاربها بالعام الماضي.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث قال الوزير، إن إعلان النتيجة في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.