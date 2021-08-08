أولمبياد طوكيو تسجل 430 إصابة بكورونا منذ بداية يوليو

سجلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بأولمبياد طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الأخير لدورة الألعاب، ليصل إجمالي المصابين إلى 430 شحصا منذ بداية يوليو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك أي إصابة للرياضيين من بين الإحصائية الأخيرة لليوم الثالث على التوالي، وسط استمرار طوكيو وبعض المناطق الأخرى في اليابان في تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بالفيروس التاجي رغم خضوعها لحالة طوارئ.

وأضافت اللجنة المنظمة أنه من بين الـ26 مصابا، هناك 16 مقاولا وخمسة أشخاص من وسائل الإعلام وثلاثة متطوعين ومسؤول آخر عن 17 مباراة وموظف واحد باللجنة.

وأكدت اللجنة أنه لم يكن أحد من بين الـ 26 مصابا يقيم في قرية الرياضيين، مضيفة أن 19 مصابا من الإحصائية المسجلة حديثا هم من سكان اليابان.

يشار إلى أن عدد الإصابات بين الأشخاص المرتبطين بالأولمبياد منخفض للغاية في القرية الأولمبية، حيث أنشأ منظمو الأولمبياد نظام عزل يشبه الفقاعات.

ومن بين الـ430 حالة مؤكدة والمسجلة منذ الأول من يوليو الماضي، أُصيب 32 حالة فقط من القرية الأولمبية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

