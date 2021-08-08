الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صفاء أبوالسعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح السبت، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي خلدت اسمها في تاريخ الفن العربي.

 

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن دلال عبد العزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة والمعطاءة أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين، وأيضُا في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها.
 

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل شهور سابقة، ما أدى إلى تدهور الرئتين ليها وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي حتى تم الإعلان عن وفاتها.

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