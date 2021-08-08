صفاء أبوالسعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء

صفاء أبوالسعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء
نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح السبت، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي خلدت اسمها في تاريخ الفن العربي.
وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن دلال عبد العزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة والمعطاءة أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين، وأيضُا في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها.
وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل شهور سابقة، ما أدى إلى تدهور الرئتين ليها وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي حتى تم الإعلان عن وفاتها.