إيطاليا.. القبض على أخطر زعيمة عصابة إجرامية فى نابولى حين توجهها إلى إسبانيا

أعلنت السلطات الإيطالية إلقاء القبض على أخطر زعيمة عصابة إجرامية شهيرة في مدينة نابولي جنوبي البلاد.



وأوضحت شبكة (يورونيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، نقلاً عن السلطات في روما - أنه جرى إلقاء القبض على "ماريا ليسياردي"، 70 عاماً، حينما كانت على وشك ركوب طائرة متجهة إلى إسبانيا.



وأشادت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيزي باعتقال ليسياردي من قبل ضباط الشرطة بناء على أوامر من الادعاء العام في نابولي.



ويقول المحققون الإيطاليون إن ليسياردي متورطة في عمليات ابتزاز كزعيمة للعصابة الإجرامية.



وكانت ليسياردي قبل القبض عليها لأول مرة في عام 2001 من بين أخطر 30 هارباً مطلوباً في إيطاليا، ثم تم إطلاق سراحها من السجن في عام 2009 بعد أن قضت عقوبة لإدانتها بجرائم مرتبطة بالمافيا.



وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 22 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم، مقارنة مع 24 في اليوم السابق، بينما ارتفع مجمل الإصابات الجديدة إلى 6902 من 6599.

وسجلت إيطاليا 128209 وفيات لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.39 مليون حالة إصابة حتى الآن.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.