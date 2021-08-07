نادي المطرية يحتفل بإنجاز فريال أشرف بطلة ذهبية الكاراتيه

سادت حالة من الفرح والسعادة على أهالي منطقة المطرية عقب إعلان فوز لاعبة الكاراتية فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية في أوليمبياد طوكيو 2020 وسط أجواء احتفالية بعد أن أعادت بطلة الكاراتية الذهب لمصر من جديد بعد حرمانها منه لأكثر من 17 عاما بعد آخر تتويج به في أولمبياد أثينا عام 2004.

وفي جولة داخل نادى المطرية الرياضى التقت «الدستور» مع بعض العاملين الذين شهدوا السنوات التي لعبتها فريال داخل أروقة النادي وأشادوا بها وارتسمت مظاهر الفخر على وجوههم بمجرد ذكر اسمها.

حيث قال أحدهم إن فريال كانت تلعب بنادي المطرية قبل 3 سنوات وكان مستواها رائع للغاية وتنبأ مدربها سيد سالم بمستقبل كبير لها فقرر نقلها إلى نادي أخر لتحوز على اهتمام أكبر وإمكانيات أفضل تثقل بها موهبتها.

من جانبه، أعرب زميلها في لعبة الكاراتيه الكابتن محمود يحيي عن سعادته البالغة وفخره بما وصلت له كأول سيدة تحصل على الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر بالأوليمبياد خاصة في لعبة الكاراتيه، مشيرا إلى أنها كانت تعمل باجتهاد كبير حتى منذ بدايتها في اللعبة وهي تحبها وتعمل على قطع شوط كبير فيها وهو ما تم بالفعل اليوم ورفعت اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وكانت فريال أشرف قد توجت اليوم بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على اللاعبة يرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه فئة الكوميتيه للسيدات وزن أكثر من 61 كجم.

وولدت فريال أشرف يوم 16 فبراير عام 1999 ولديها سجل حافل بالبطولات والجوائز في لعبة الكاراتيه حيث تعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه وفازت بفضية الدوري العالمي للكاراتيه في الصين في عام 2018، وحصلت فريال أشرف على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياجو في تشيلي في عام 2019، وفازت فريال أشرف بالميدالية الفضية في بطولة البريميرليج للكاراتيه الدولية في النمسا في عام 2020 وحصلت على الميدالية الفضية في تركيا في عام 2021 ولم تستطع المشاركة في المباراة النهائية بسبب الإصابة.