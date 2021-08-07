أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (نساء الظل)

في مفارقة جديرة بالفوتوغرافيا حيث تقديس قوة الملاحظة والإحتفاء بالمحاولات الفاشلة والمصادفات القدرية ، شارك أربعة رجال في وضع أساسيات علم التصوير الفوتوغرافي في أماكن مختلفةمن العالم،بدون شك أسماء الرجال تهيمن على تاريخ الفوتوغرافيا ،لكن كل من متحف دورساي ومتحف أورانجيري في باريسيهدفا لاستكشاف تاريخ النساء مع التصويرالفوتوغرافي ويضم المتحفان أعمال 11 مصورة اقتحمن الساحات التي كان يحتكرها الرجال وأكدن على أصواتهن وخصوصياتهن. نسعي في هذا المقال لرواية تاريخ الفوتوغرافيا من منظور أنثوي ما الذي دفع النساء لخوض مجال منسوب للرجال ؟ما إسهام النساء في مجال الفوتوغرافيا؟

تعتبر آنا أتكينز(Anna Atkins -1799-1871) أول امرأة مصورة ، التقت بفوكس تالبوت من خلال صداقته بوالدها ، كانت تقوم بدراسة علم النبات ،ولمساعدتها في بحثها العلمي ،عدلت تقنية السيانوتايب (وهي عملية طباعة فوتوغرافية تنتج طباعة زرقاء سماوية) ،في عام 1843 ، نشرت أتكينز أول كتاب علمي مصور.

يمكن القول أن عملها الأساسي ، بعنوان British Algae: Cyanotype Impressions ، هو المثال الأول للتصوير الفوتوغرافي العلمي، تخصصت في التصوير الفوتوغرافي لعينات النباتات على خلفية زرقاء ، وكانت صور أتكينز مصحوبة أيضًا بنص مكتوب بخط اليد.

يعد إسهام أتكينز هاما للغاية كونها ، إمرأة ،مصورة ،وعالمة ، خاصةً لأنها درست في وقت كان من الصعب فيه تعليم المرأة بشكل عام ،ولا تزال أعمالها تُذكر في جميع أنحاء العالم ، وبعد 150 عامًا من نشر كتابها ، استخدم المصور أنطون كوربيجن صورها كجزء من غلاف لأغنية استمتع بالصمت ، للفرقة الإنجليزية Depeche Mode.

مجموعة النباتات آنا أتكينز

مجموعة النباتات آنا أتكينز

مجموعة النباتات آنا أتكينز

يلمع اسم جوليا مارجريت كاميرون (Julia Margaret Cameron-1815–1879) عند الحديث عن النساء اللاتي ساهمن في الفوتوغرافيا ، على الرغم من أنها واحدة من أشهر المصورات في بريطانيا ، بدأت جوليا مارجريت كاميرون في التقاط الصور في وقت متأخر في حياتها. في عام 1863 ، عندما كانت تبلغ من العمر 48 عامًا ، تلقت أول كاميرا لها من أحد أولادها الستة ، لتمارس هواية تشغل وقتها مع عبارة "قد يسعدك يا ​​أمي أن تملأ التصوير وحدتك".تقول :"منذ اللحظة الأولى تعاملت مع عدستي بحماسة وأصبحت بالنسبة لي كشيء حي ، مع صوت وذاكرة ونشاط إبداعي "

سعتكاميرون لرفع التصوير الفوتوغرافي لمستوى الفنون الجميلة ،إذ تكشف صورها العاطفية الحالة النفسية والتعبير الداخلي للشخصيات ، وتعد من أوائل النساء اللاتي استخدمن مشاهد معدة مسبقا للتعبير عن معاني داخلية في وقت كانت الفوتوغرافيا تسعي لنقل الواقع ،كانت صورها المذهلة ودراساتها الشخصية حول الموضوعات الأدبية والتوراتية المستوحاة من الرسم الإيطالي في القرن الخامس عشرغير مسبوقة في عصرها وظلت من بين أكثر الصور الفوتوغرافية الفيكتورية تأثيرا.

تقول كاميرون "لقد بدأت بدون معرفة بالفن، لم أكن أعرف أين أضع الصندوق المظلم الخاص بي ". لم توقف جهودها لإتقان الخطوات الصعبة في إنتاج السلبيات مع الكولوديون الرطب على ألواح زجاجية. على الرغم من أنها ربما تبنت التصوير الفوتوغرافي كهاوية وسعت إلى تطبيقه على الأهداف الفنية غير التجارية النبيلة ، إلا أنها تعاملتمع نشاطها على أنه نشاط احترافي ، حيث تقوم بتسويق صورها وفي غضون ثمانية عشر شهرًا ، باعت ثمانين مطبوعة لمتحف فيكتوريا وألبرت ، وأنشأت ستوديو في غرفتين من غرفه

يُزعم أنها أقنعت جيرانها في الشارع أن يكونوا ممثلين في صورها السابقة الإعداد وكانت محل ثقة كونها إمرأة واثقة ،جريئة ،متعلمة وجيدة القراءة ، فصورت أصدقاءها ومعارفها في مشاهد تاريخية وأدبية وتوراتية ، مثل صورة مادونا مع الأطفال (1864). في هذه الصورة ، قامت بتحويل خياطة الحي ، وأبناء جندي مدفعي في الجيش الملكي ، إلى شخصيات في مشهد تاريخي فني دائم.

مجموعة مادونا لجوليا مارجريت كاميرون 1864

مجموعة مادونا لجوليا مارجريت كاميرون 1864

اشتهرت كاميرون بصورها الممتلئة بالحركة والحساسية ، وتجسيد الحزن والعاطفة والمشاعر الإنسانية واستخدمت فنيات فوتوغرافية لم تستخدم من قبل مثل التركيز الناعم وهو أحد فنيات التصوير التي تفصل الشخص المصور عن الخلفية عن طريق جعلها ناعمة (خارج الوضوح ) سخر منها العديد من النقاد والمصورين في تلك الفترة الذين اهتموابالدقة الفائقة في التصوير الفوتوغرافي ،ذكرت مجلة التصوير الفوتوغرافي ، التي راجعت ما قدمته للمعرض السنوي لجمعية التصوير في اسكتلندا عام 1865 ، ناقدة"السيدة. كاميرون تعرض سلسلتها من صور المشاهير خارج نطاق التركيز،يجب أن نعطي الفضل لهذه السيدة لجرأتها ، ولكن ليس على حساب جميع فنيات التصوير الأخرى. في هذه الصور ، أهملت كل ما هو جيد في الفوتوغرافيا وعرضت أوجه القصور في الفن بشكل بارز. يؤسفنا أن نتحدث بهذه الشدة عن أعمال سيدة ، لكننا نشعر بأننا مضطرون للقيام بذلك من أجل مصلحة الفن "لكن أعمالها قوبلت بالإشادة من قبل أصدقاءها الفنانين .

في الصورة التي التقطتها عام 1867 للسير جون إف دبليو هيرشل ، يظهر أسلوبها في عزل الشخصية حيث ينظر عالم الرياضيات وواحد من مكتشفي التصوير الفوتوغرافي مباشرةً إلى الكاميرا ، يخرج وجهه من الظلام بشعر أشعث وخطوط وجه عميقة ويؤكد على جوهر الرجل بدلاً من الإهتمام بالتفاصيل الخارجيةما يمنح صورة هيرشل احساس خالد.

جون هيرشل

العالم تشالز داروين

مجموعة جوليا مارجريت كاميرون

تقول كاميرون ، "عندما أصور هؤلاء الرجال أمام الكاميرا ، تسعي روحي لأداء واجبها تجاههم والتسجيل بأمانة لعظمة الإنسان الداخلي وإبراز السمات الخارجية، الصور التي التقطها تعتبر تجسيدًا للصلاة "

مجموعة جوليا مارجريت كاميرون

مجموعة جوليا مارجريت كاميرون

مجموعة جوليا مارجريت كاميرون

مجموعة جوليا مارجريت كاميرون

إن كاميرون تمتلك قدرة غير عادية على إضفاء محتوى روحي قوي على صورها ، وهي الجودة التي تميزها عن ستوديوهات البورتريه التجارية في عصرها. خلال اثني عشر عامًا من العمل ، ، أنتجت حوالي 900 صورة تعد مرآة للروح الفيكتورية.

تتميز صور موجين كننغهام (Imogen Cunningham-1883–1976)الشخصية بالحميمة والاهتمام بالتفاصيل وصور الأزهار بتكوينات مميزة وإضاءة ناعمة .

تقول "يجب أن يكون المرء قادرًا على اكتساب فهم في وقت قصير ومدى قريب لجمال الشخصية والفكر والروح حتى يتمكن من استخلاص أفضل الصفات وإظهارها في الجانب الخارجي من الصورة"

مجموعة الأزهار -موجين كننغهام

مجموعة الأزهار -موجين كننغهام

مجموعة الأزهار -موجين كننغهام

في سن 18 ، بدأت كننغهام في تجربة التصوير الفوتوغرافي بعد شراء كاميرا مقاس 45 x بوصةفي 1907 ، بعد حصولها على شهادة في الكيمياء من جامعة واشنطن ، سافرت إلى درسدن لدراسة الفنون الجميلة فيTechnischeHochschule. بعد الدراسة في أوروبا ، انتقلت إلى سان فرانسيسكو حيث عملت جنبًا إلى جنب مع ماينارد ديكسون ودوروثيا لانج وإدوارد ويستون. بالعمل مع هؤلاء الفنانين ، اكتشف كننغهام طرقًا جديدة في التصوير الفوتوغرافي ، مثل التعريض المزدوج والفوتومونتاج.

مجموعة التعريض المزدوج-موجين كننغهام

مجموعة التعريض المزدوج-موجين كننغهام

مجموعة التعريض المزدوج-موجين كننغهام

كانت كننغهام عضوًا مؤثرًا في مجموعة f / 64 الشهيرة معAnsel Adams و Willard van Dyke. ، تعرض أعمال كننغهام في المعرض الوطني للفنون في واشنطن العاصمة ، ومتحف فيلادلفيا للفنون ، ومتحف طوكيو متروبوليتان للتصوير الفوتوغرافي.

قادت دورثيا لانج (Dorothea Lange-1895–1965) مسيرة مهنية ناجحة كمصور بورتريه في سان فرانسيسكو طوال عشرينيات القرن الماضي ، بحلول عام 1933 ، في ذروة الكساد الكبير ، بدأت في تصوير الحياة خارج الاستوديو الخاص بها وفي إحدى الرحلات ، زارت خط إنتاج الخبز الذي أقامته امرأة تُعرف باسم "الملاك الأبيض".لإطعام جحافل العاطلين عن العمل ، وصورتت الصورة الشهيرة (White Angel Bread Line) ، تمثل رجل ابتعد عن الحشد الجائع ، ويداه متشابكة ،تعبيرا عن اليأس الجماعي.

الملاك الأبيض دورثيا لانج

الملاك الأبيض دورثيا لانج

أصبحت لانج واثقة بشكل متزايد من قدرتها على استخدام التصوير الفوتوغرافي لمواجهة المشاكل الإجتماعية والظروف العصيبة من حولها ، في أوائل شهر مارس من عام 1936 ، مرت دوروثيا لانج بسيارتها بجوار "مخيم PEA" في كاليفورنيا. في ذلك الوقت ، كانت تعمل كمصورة لدى إدارة إعادة التوطين (RA) ، وهي وكالة حكومية في فترة الكساد ، أسست لزيادة الوعي العام وتقديم المساعدة للمزارعين الذين يعانون.

في المخيم ، قابلت أمًا وأطفالها كانوا يعيشون على الخضر المجمدة من الحقول المجاورة والطيور النافقة. "رأيت الأم الجائعة واليائسة واقتربت منها ، كما لو كانت مرسومة" التقطت لانج سبع صور للمرأة ، فلورنس أوينز طومسون البالغة من العمر 32 عامًا ، مع أطفالها السبعة. إحدى هذه التعريضات ، بتركيزها الشديد على وجه طومسون ، حولتها إلى شخصية أيقونية وأصبحت رمزًا للكساد العظيم وواحدة من أشهر الصور في التاريخ، في اليوم نفسه ، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن إدارة الإغاثة الحكومية ستقدم حصصًا غذائية إلى 2000 من جامعي الفاكهة المتجولين في نيبومو عُرضت هذه الصورة لأول مرة في متحف الفن الحديث عام 1940 ، تحت عنوان Pea Picker Family ؛ بحلول عام 1966 ، عندما أقام المتحف معرضًا استعاديًا لعمل لانج ، حصلت على مسماها الحالي ، الأم المهاجرة

الأم المهاجرة

الأم المهاجرة

الأم المهاجرة

لم تكن لانج تهتم بتصنيف صورها على أنها صور فنية ،بل بإحداث تغيير، وتحقيق العدالة الاجتماعية. في عام 1942 ، مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ، كلفت من الحكومة بتوثيق اعتقال الأمريكيين لليابانيين ، وهي سياسة عارضتها لانج بشدة والتقطت صوراً انتقادية قمعتها الحكومة طوال فترة الحرب.

مجموعة دورثيا لانج

مجموعة دورثيا لانج

مجموعة دورثيا لانج

في مقال كتبته في عام 1952 ، انتقدت لانج التصوير الفوتوغرافي المعاصر باعتباره "في حالة انفصال عن الواقع ، يسعي لتمثيل "المبهر" و "المسعور" على حساب "المألوف" و "الحميم". . " وكتبت أن الأمر أصبح "أكثر اهتمامًا بالوهم منه بالواقع. إنه لا يعكس بل يبتدع. إنها تعيش في عالم خاص بها ". حثت المصورين على إعادة الاتصال بالعالم وهي دعوة تعكسروحها الخاصة وطريقة عملها

(يتبع)