السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاة دلال عبد العزيز.. أعراض وسبب الإصابة بالتليف الرئوي

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

غيّب الموت اليوم عنّا الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، بعد معاناة دامت 97 يومًا عقب الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب «رضوان»: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الأسباب التي أدت لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رغم شفائها من فيروس كورونا، وأن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنها من فشل وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الراحلة.

 

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أسباب تلف الرئة، في سياق السطور التالية:-

  • التليف الرئوي هو مرض في الرئة يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة وتندب.
  • التليف الرئوي يتسبب في ضيق التنفس باستمرار طوّال الوقت.
  • يسبب الإصابة بالتليف الرئوي سعالًا جافًّا، بجانب الإرهاق المستمر.
  • يُسبب الإصابة بالتليف الرئوي فقدان الوزن غير المبرر، بجانب وجع العضلات والمفاصل.
  • يصيب التليف الرئوي الإنسان بسبب التعرض لعدد من السموم والملوثات لفترات طويلة يتلف رئتيك.
  • تظهر أعراض تلف الرئة على بعض الأشخاص الذين يتلقون علاجًا إشعاعيًّا لسرطان الرئة أو الثدي.
  • من الممكن علاج الرئة المصابة بالتليف في الحالات البسيطة ويضطر في بعض الأحيان زراعة رئة في الحالات الصعبة.
الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز تليف رئوي فيروس كورونا رحيل

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وائل لطفي

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