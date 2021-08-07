بعد وفاة دلال عبد العزيز.. أعراض وسبب الإصابة بالتليف الرئوي

غيّب الموت اليوم عنّا الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، بعد معاناة دامت 97 يومًا عقب الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب «رضوان»: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الأسباب التي أدت لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رغم شفائها من فيروس كورونا، وأن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنها من فشل وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الراحلة.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أسباب تلف الرئة، في سياق السطور التالية:-