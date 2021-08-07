تشييع جثماني غريقي رأس البر بمسقط رأسهما بمحافظة الغربية

شيع أهالي قرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية، اثنين من أسرة واحدة بعد مصرعهما في شاطئ رأس البر.



كانت مدينة رأس البر قد شهدت صباح اليوم مصرع شقيقين وتم إنقاذ ابن عنهما ونقله للمستشفى نتيجة إصابتهم باسفكسيا الغرق أثناء نزولهم في أحد شواطئ مدينة رأس البر وتم انتشال المصاب وجثة الغريقين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة والتي قررت دفنهما، وتحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.



تلقت غرفة العمليات إخطارا بغرق ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بالشاطئ العام بمدينة رأس البر وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين غرق علاء خالد عيد 19 سنة ومحمد علاء عبد 20 سنة، وتم إنقاذ خالد علاء عيد 17 سنة مقيمين بقرية ميت هاشم مركز سمنود في محافظة الغربية وتم استخراج المصاب وانتشال جثتي المتوفين، حيث تم تشييعهما عصر اليوم.