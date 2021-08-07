ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد تناول 6 حبات برقوق في اليوم؟

تعتبر الفاكهة من الخيارات الجيدة للحصول على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، خاصة بفصل الصيف، إذ يعتبر من الفواكهة الشهيرة بفصل الصيف، ويمكن أن يفعل السحر من خلال مساعدتك على إنقاص الوزن، تحسين الهضم، الحفاظ على صحة عظامك وتنقية دمك.

البرقوق فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي يتوق إليها جسمك، كل ما عليك سوى أن تأكل 6 حبات برقوق يوميًا لتحصل على جميع فوائدها، لذا فهي تعد وجبة خفيفة مثالية يمكنك تناولها في أي مكان سواء في المنزل أو العمل.

وسلط موقع «brightside» الضوء على فوائد البرقوق هذة الفاكهة الصيفية التي يغفلها الكثيرين، حيث تعتبر بمثابة صيدلية كاملة.

تعزيز وظائف الجسم العديدة:

100 جرام من البرقوق يحتوي على 732 مجم من البوتاسيوم، وهذا المعدن ضروري لجسمنا لأنها تساعده على العمل بشكل صحيح وكذلك منع العديد من الأمراض.

كما أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة ألى صحة العظام، ويساعد في نمو العضلات بشكل صحي، وتعزيز وظائف الأعصاب المناسبة، لذا يوصى بتناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا.

البرقوق مفيد للدم:

قد يؤدي عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويعد البرقوق المجفف مصدرًا رائعًا للحديد مما يجعله من أفضل المنتجات للمساعدة في منع مثل هذه المشاكل الصحية والتي تتمثل في الإجهاد الشديد وأمراض القلب.

تحسين الهضم:

البرقوق مليء بالألياف، وهو عنصر أساسي يعزز عملية الهضم، بالإضافة إلى منع الإصابة بالأمساك، وتعزيز حركة الأمعاء.

البرقوق يساعد في إنقاص الوزن:

بفضل الألياف التي تحتويها، يمكن أن يساعدك تناول البرقوق على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في وزنك بنجاح.

خلال دراسة شاركت مجموعتان من النساء البدينات، تناولت إحدى المجموعات البرقوق المجفف كجزء من نظام غذائي صحي وفقدت 4.4 أرطال على مدار 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة أخرى لم يتم إعطاؤها سوى النصائح حول أنواع الوجبات الخفيفة الصحية التي يجب تناولها.

جيد لصحة العظام وقوتها:

قد يعاني الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة النساء وكبار السن ، من فقدان كثافة المعادن في العظام.

قام باحثون في أحد الدراسات بفحص آثار تناول البرقوق على النساء اللاتي يعانين من هشاشة العظام بعد سن اليأس، وأظهرت النتائج أن البرقوق ساعد في منع حدوث هذه المشكلة، بل وساهم في تقوية العظام.

المساعدة في خفض ضغط الدم:

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان، الأمر الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى ومشاكل أخرى في الجسم، ومع ذلك يمكن التحكم فيه بأطعمة مختلفة، والبرقوق المجفف أحد هذه الأطعمة.