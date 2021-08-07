السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«لو على وش ولادة».. طرق استفادة الحوامل من الأوكازيون الصيفي

الاوكازيون
الاوكازيون

بمجرد أن يطرأ على أذنيك كلمة “أوكازيون” نجد على الفور الآذان كافة تنتبه وتبحث عن التخفيضات الحقيقية خلال الصيف، وبالتزامن مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2021، على مستوى جميع المحافظات، نقدم عدة نصائح في السطور التالية للسيدات الحوامل للاستفادة منه بصورة فعالة:

نصائح للسيدات الحوامل :

راعي المقاسات 

للسيدات الحوامل يجب أن تراعي المقاسات حيث أنها تكون مكتسبة وزن كبير بسبب الحمل فا تراعي مقاسها الطبيعي.

عدم شراء ملابس كثيرة 

لابد ان تراعي تغّير شكل جسمك عقب الولادة ، فيجب عدم الإكثار في الشراء خاصة الملابس حيث ان شكل جسمها يتغير بعد الولادة وياخذ وقت حتي تعود لطبيعتها .

الاستفادة من موضة العام 

شراء من موضة العام قطعة أو قطعتين حتي لا يتراكم للعام المقبل ولا تستطيعي الاستفادة من موضة العام بسبب الولادة.

الألوان الغامقة

يمكنك شراء قطعة او اثنين بألوان غامقة حتي تخفي زيادة جسمك بعد الولادة.

نصائح الشراء للأطفال الرضع 

الفرز أولا 

الفرز اولا إذا كانت الأم لديها طفلان مقتربان في العمر أو تنتظر مولود جديد، يمكن أن تفرز ملابس الطفل الأول وتستغل كل الملابس القطنية والملابس ذات الألوان المحايدة.

الأحذية

 يجب عدم شراء الكثير من الأحذية، حيث الأطفال الرضع يكون نموهم أسرع ، ففي حالة شراء عدد كبير من الأحذية، ذلك يجعل طفلك لا يرتديهم فيجب أن تقومي بشراء قطعة أو أثنين فقط .

الملابس الداخلية القطنية

يمكن شراء ملابس قطنية، بعدد كثير حيث ان الملابس القطنية الداخلية يمكن استخدامها في فصل الصيف وفصل الشتاء، حيث أنها لطيفة علي جسم الأطفال الرضع.

الخامات

يجب الاهتمام جيدا بخامة الأطقم الخارجية فهي لا تقل أهمية عن الملابس الداخلية والتي يجب ان تكون أيضا من القطن حيث أن  بشرة الأطفال تكون حساسة بشكل كبير ولا تتحمل الملابس التي تدخل في تصنيعها مادة البوليستر .

أوكازيون” التخفيضات ا نطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2021 مستوى جميع المحافظات للسيدات الحوامل الأطفال الرضع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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