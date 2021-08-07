«قومى المرأة» ناعيًا دلال عبدالعزيز: «وداعًا الأصيلة حبيبة الكل»

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن وبالغ الأسى، الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزًا مهمًا من رموز الفن قائلة: "الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبة الكل دلال عبدالعزيز، أسكنها الله فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة ودعواتنا أن يلهمهم الصبر".

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.