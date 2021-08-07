الرئيس السيسي يوجه التحية لأبطال اليد: أعتز بكم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمنتخب المصري لكرة اليد، بعد أدائه المشرف في أولمبياد طوكيو 2020، المنعقد في اليابان.

وكتب الرئيس، عبر فيسبوك: “أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020”.

وأضاف: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.

وتمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق إنجازٍ تاريخيٍ بعدما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو 2020.