السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل جدته والشروع فى قتل خالته للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، إحالة المتهم بقتل جدته، والشروع في قتل خالته بـ«الشاكوش» إلى محكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم قتل المجني عليها إنعام نورالدين مصطفى عبدالجليل عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن أوعز له شيطانه الخلاص من جدته - التي بلغت من العمر مبلغه - إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر سلاحًا أبيض "شاكوش" وانهال على رأسها ضربًا مستخدمًا السلاح الأبيض متوقعًا وفاتها نتيجة لذلك ولم يردعه ضعف قوتها وقلة حيلتها بل تمادى قابلًا لنتيجة أفعاله واستمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها بعد أن كفر بالقيم الأسرية وأساء لذوي القربى وجحد فضلهم عليه

 وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل خالته المجني عليها منى إسماعيل محمود عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد ذلك أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضربًا مستخدما سلاح أبيض "شاكوش" قاصًدا من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته محل الاتهام السابق، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطبي الشرعي،  بيد أنه قد أوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجني عليها وتداركها بالعلاج، وباستجواب المتهم في التحقيقات أقر بارتكاب الواقعة.

 

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