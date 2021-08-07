السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجمهورية»: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نالت ثقة المؤسسات الدولية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في ظل جائحة كورونا ونجاح البرنامج الاقتصادي في تحقيق الأهداف نالت ثقة المؤسسات الدولية الكبرى وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان وكبرى الهيئات الاقتصادية.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم السبت، بعنوان (إشادة دولية) - أن نجاح خطوات الإصلاح بصورة هائلة ساهم بدرجة كبيرة في مرونة التعامل مع الأزمات خاصة جائحة كورونا، كما ساهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في دفع عجلة الإنتاج وانطلاق المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها شبكة الطرق العملاقة التي تمتد في ربوع الوطن.

 


وأشارت إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل والعطاء؛ من أجل المزيد من النجاحات والإنجازات.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

افتتاح السبت مشروع طرق كبيرة مشروعات نجاحا خطوات الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي اهداف الجمهورية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 7-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة