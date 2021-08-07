المطربة السورية لينا شاماميان تحيى حفل ختام مهرجان الصيف التاسع عشر

يستقبل المسرح المكشوف بمركز المؤتمرات في قاعته الكبرى٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفل ختام فعاليات مهرجان الصيف التاسع عشر، والذي تحييه الفنانة المطربة السورية لينا شاماميان.

يتضمن الحفل باقة مختارة ومتميزة من أروع ما قدمته لينا شاماميان خلال مسيرتها الفنية، نذكر من بينها أغنيات: «مسافة أمان ــ يا مسافرة في البحر ــ دعوني أجود ــ قبل العشا ــ يما لا لا ــ سحر ــ شام ــ بالي معاك ــ لما بدا يتثني ــ موج البحر هالأسمر»، وغيرها، بالإضافة إلي مجموعة من أغاني ألبومها الجديد «طريق شمس».

يشار إلي أن لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون، وشامات، وغزل البنات، ولونان»، وعشرات من الأغاني المنفردة.

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