السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

متحور دلتا يؤثر على أسعار النفط بالسلب

أسعار البترول العالمية
أسعار البترول العالمية

تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات، الجمعة، بأكثر من 1.5% ، وذلك بشأن مخاوف انتشار متحور دلتا وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي للطاقة، بالإضافة إلى عودة اليابان والصين إلى إجراءات الإغلاق في بعض المناطق للحد من انتشار دلتا.

 

العقود الآجلة لخام «برنت» تغلق على تراجع 1.5%

وأغلقت العقود الآجلة لخام «برنت» على تراجع بنسبة 1.5% عند نهاية تعاملات اليوم لتسجل  70.49 دولار للبرميل، كما أنهت عقود خام «نايمكس» تسليم سبتمبر تداولها بتراجع 1.2%، لتفقد نحو 81 سنتاً، مسجلة 68.28 دولار للبرميل.

 

وتأتي خسائر النفط مع ارتفع إنتاج تحالف أوبك+ إلى 35.82 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في شهر يوليو الماضى، بزيادة 680 ألف برميل عن الشهر السابق.

 

كما بلغ معدل الامتثال الجماعي 109%، إذ ارتفعت الحصة الجماعية للتحالف بمقدار 441 ألف برميل يوميًا في الشهر الماضي، ولكن لم تصل 14 دولة إلى هدفها.

 

وجاءت زيادة الشهر الماضي مدعومة بارتفاع الحصص وانتهاء الخفض الإضافي الطوعي السعودي، بالإضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط، وهو ما عوّضه انخفاض الإنتاج في دول غرب أفريقيا.

 

كما زادت الدول الأعضاء في التحالف من خارج أوبك الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، متجاوزة بذلك زيادة قدرها 80 ألف برميل يوميًا في هدفها الجماعي.

 

وأعادت السعودية الـ400 ألف برميل يوميًا المتبقية من الخفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا، الذي بدأت تنفيذه في الفترة من فبراير إلى أبريل الماضى.

 

كما أضافت الإمارات والعراق مجتمعين 80 ألف برميل يوميًا، في حين عززت الكويت الإنتاج بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، على خلفية زيادة ثبات الصادرات.

 

بينما ارتفع الإنتاج الليبي بشكل طفيف، لكنه لا يزال أقل بنحو 300 ألف برميل يوميًا من هدف شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، المُقدر بـ 1.45 مليون برميل يوميًا في نهاية العام.

تراجعت أسعار النفط اسعار النفط برنت أوبك متحور دلتا

مواد متعلقة

«الملا»: قطاع البترول حقق قصص نجاح غير مسبوقة خلال الـ7 سنوات الأخيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

«حرام عليكى حوشى عني» آخر كلمات نجلاء.. القاتلة تروي تفاصيل جريمة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة