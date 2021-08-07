متحور دلتا يؤثر على أسعار النفط بالسلب

تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات، الجمعة، بأكثر من 1.5% ، وذلك بشأن مخاوف انتشار متحور دلتا وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي للطاقة، بالإضافة إلى عودة اليابان والصين إلى إجراءات الإغلاق في بعض المناطق للحد من انتشار دلتا.

العقود الآجلة لخام «برنت» تغلق على تراجع 1.5%

وأغلقت العقود الآجلة لخام «برنت» على تراجع بنسبة 1.5% عند نهاية تعاملات اليوم لتسجل 70.49 دولار للبرميل، كما أنهت عقود خام «نايمكس» تسليم سبتمبر تداولها بتراجع 1.2%، لتفقد نحو 81 سنتاً، مسجلة 68.28 دولار للبرميل.

وتأتي خسائر النفط مع ارتفع إنتاج تحالف أوبك+ إلى 35.82 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في شهر يوليو الماضى، بزيادة 680 ألف برميل عن الشهر السابق.

كما بلغ معدل الامتثال الجماعي 109%، إذ ارتفعت الحصة الجماعية للتحالف بمقدار 441 ألف برميل يوميًا في الشهر الماضي، ولكن لم تصل 14 دولة إلى هدفها.

وجاءت زيادة الشهر الماضي مدعومة بارتفاع الحصص وانتهاء الخفض الإضافي الطوعي السعودي، بالإضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط، وهو ما عوّضه انخفاض الإنتاج في دول غرب أفريقيا.

كما زادت الدول الأعضاء في التحالف من خارج أوبك الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، متجاوزة بذلك زيادة قدرها 80 ألف برميل يوميًا في هدفها الجماعي.

وأعادت السعودية الـ400 ألف برميل يوميًا المتبقية من الخفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا، الذي بدأت تنفيذه في الفترة من فبراير إلى أبريل الماضى.

كما أضافت الإمارات والعراق مجتمعين 80 ألف برميل يوميًا، في حين عززت الكويت الإنتاج بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، على خلفية زيادة ثبات الصادرات.

بينما ارتفع الإنتاج الليبي بشكل طفيف، لكنه لا يزال أقل بنحو 300 ألف برميل يوميًا من هدف شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، المُقدر بـ 1.45 مليون برميل يوميًا في نهاية العام.