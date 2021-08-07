بعد اعتمادها من مدير أمن قنا.. الدستور تنشر حركة تنقلات ضباط الداخلية

تنشر الدستور، حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن قنا، بعد ان اعتمدها اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا.

شملت الحركة تعيين العقيد أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث في أبوتشت، مديرا للعلاقات العامة بمديرية أمن قنا، ونقل المقدم محمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث البندر، للمباحث الجنائية، والابقاء على الرائد بسام حمزة معاون أول مباحث البندر ، وتعيين المقدم محمد فراج رئيسا لمباحث البندر، والابقاء على الرائد محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز قنا، والرائد ومحمد عبد القادر رئيسا لمباحث قفط، والرائد محمد الملقب رئيسا لمباحث قوص.



كما شملت الحركة الابقاء على الرائد عمر الشريف رئيسا لمباحث دشنا، وتعيين الرائد محمد إمبابي رئيسا لمباحث نجع حمادي ، والرائد أنور بريقع رئيسا لمباحث الوقف، والابقاء على الرائد مصطفى القاضي رئيسا لمباحث فرشوط، والرائد عمرو مطاوع رئيسا لمباحث نقادة، والمقدم عبد الحق محمد عبد الحق، رئيسا لمباحث أبوتشت.



كما شملت الحركة نقل العقيد محمد سليمان، وكيل فرع البحث الجنائي أبوتشت، للعمل رئيسا لتنفيذ الأحكام بالمديرية، والابقاء على العميد قرشي عبد المنعم رئيسا لفرع البحث الجنائي في ابوتشت، والعقيد محمد جمال نصار وكيلا لفرع البحث الجنائي في أبوتشت .

وكان قد أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ أيام، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.



وقالت الوزارة فى بيان لها إنه فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.