الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشغيل رحلات داخلية بين مطارى الغردقة والأقصر

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أن شركة مصر للطيران ستبدأ مع الشهر المقبل تشغيل رحلات داخلية من مطار الغردقة إلى الأقصر وذلك للربط بين السياحة الشاطئية والثقافية وتنفيذ برامج سياحية تجمع بين النمطين، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات على الخط بين شرم الشيخ والأقصر.

وأضاف “عاقل” لـ"الدستور"، أن الغردقة تستقبل رحلات يوم الواحد التى تأتى برا من الأقصر ولكن بتشغيل هذا الخط سيزيد من الحركة السياحية الوافدة وستجعل السائح يزور عددا من الأماكن السياحية المتنوعة خلال رحلته، وذلك من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لتشجيع السائحين على القدوم إليها.

يشار إلى أن وزارة السياحة والاثار كانت تعمل خلال الفترة الماضية على التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار من أجل تقديم برامج سياحية جديدة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق المتكامل وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن.

ولفت خالد العنانى وزير السياحة والآثار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح أكثر من ٢٠ متحفاً أثريا خلال الفترة الماضية آخرها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد استقباله لموكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

سياحة الغردقة الأقصر رحلات مصر للطيران السياحة الثقافية في مصر

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