الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميرا نوار عفريتة فى «النمس والإنس» أمام محمد هنيدى

ميرا نوار
ميرا نوار

تشارك الفنانة الشابة ميرا نوار في أحداث الفيلم السينمائى الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي الذي تم طرحه بدور العرض منذ أيام، وتلعب “ميرا” في الفيلم دور عفريتة.

وقالت “ميار” إنها سعيدة بالعمل مع محمد هنيدي وفخورة بأن أول وقوف لها أمام الكاميرا كان أمام نجم بحجم محمد هنيدي

كانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا للعمل بالتزامن مع طرحه في دور العرض، وستطرح الشركة فيلم “النمس والإنس”، في السعودية، الخميس 12 أغسطس المقبل.

يظهر محمد هنيدي بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، واختار قصة جديدة تناسب جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار، خاصة وأنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله الفنية مناسبة للأسر المصرية وجميع الدول العربية.

قصة فيلم النمس والإنس

تدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور "عفريتة" يقع في حبها هنيدي ويواجه كثير من الصعوبات لكي يصل إليها ويحاول عمرو عبدالجليل أن يكون في مواجهة معه، ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، أما سليمان عيد فيلعب دور "عفريت" يتحول إلى "حداية"، ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي، وعارفة عبدالرسول والدته.

أبطال النمس والإنس 

" النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف، على رأسهم شيكو، والإخراج لشريف عرفة.

ميرا نوار النمس والانس النمس والانس محمد هنيدى النجم محمد هنيدي فيلم النمس والانس

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