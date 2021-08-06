«أصابه بجروح بالغة».. التحقيق مع المتهم باغتصاب نجل شقيقته فى بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص يدعى "م. ح" ويبلغ من العمر 25 عاماً، وذلك لاتهامه بالاعتداء الجنسي وهتك عرض نجل شقيقته "أ. م" الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

كشف مصدر بالنيابة العامة بمحافظة بورسعيد، لـ"الدستور"، أنه يجري الآن التحقيق مع الجاني، وذلك بعد تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الطفل المجني عليه.

وتستمع النيابة العامة إلى أقوال الجدة "ع ا" التي أقدمت على تقديم البلاغ الذي اتهمت فيه الخال بممارسة الفاحشة مع الطفل صاحب الـ3 سنوات وإحداث إصابات بالغة به، وكذلك تستمع إلى أقوال الأم والخال والأب.

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة، أكد أن شرطة النجدة بمحافظة بورسعيد، قد تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل 3 سنوات لهتك العرض، وذلك بعد التعدي عليه من قبل شقيق والدته "خاله"، وخضع للكشف الطبي المبدئي، الذي بين أن الطفل مصاب بجروح شديدة في "فتحة الشرج"، وكذلك اتضح عليه بالكشف وجود تعد قوي عليه جنسياً.

وكانت جدة الطفل وتدعي "ع أ" قد أقدمت على تقديم بلاغ بتعرضه لهتك العرض من قبل خاله الذي يدعى "م ح" ويبلغ من العمر 25 عاماً، وذلك على مدار أعوام بعد طلاق الأم والأب، ووجود الطفل في حضانة الأم رفقة الجدة والخال.

قامت "ناهد عبدالرازق" ممثل حماية الطفل ببورسعيد، باتخاذ الإجراءات اللازمة واصطحاب المُبلغة لقسم شرطة الزهور بعد إجراءات المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقامت بتحرير محضر خاص بالواقعة، وذلك لحماية الطفل وتقديم الجاني للعدالة.

وأكدت الجدة في بلاغها أن الطفل "أ م" كان يجلس مع الخال فترات طويلة، وأشارت أنها تقدمت قبل أشهر ببلاغ رقم 2267 إداري الزهور اتهمت فيه الخال بهتك العرض، إلا أنه تم حفظه بعد تعهد الخال لهم بعدم الاقتراب منه مرة أخري وعلاج الطفل.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.