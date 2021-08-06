الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في أقل من 12 ساعة.. محمد حماقي يحقق مليون مشاهدة بـ«زيها مين»

حماقي
حماقي

طرح النجم محمد حماقي أغنيته الجديدة "زيها مين"، ضمن ألبومه الجديدة "يا فاتني"، وذلك عبر قناته بموقع "يوتيوب" ليحصد من خلالها مشاهدات عديدة .

ولاقت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 12 ساعة على طرحها، و تعدت المليون الأول مقتربة من الثاني وذلك في يومها الأول، و "زيها مين" هي من كلمات وألحان  عزيز الشافعي.

 والأغنية تأتي ضمن  الألبوم الجديد الذي طال انتظاره بعد ألبوم "كل يوم من ده" عام 2019 الذي من المقرر إطلاقه بواسطة "Sony Music" قريبًا جدًا، وذلك بعد  إصدار أغنية "حياتك في صورة " و"ياللي عالم بينا" في وقت سابق من هذا العام، ويمكن متابعة الألبوم كاملة على “Sony Music Entertainment Middle East”. 

و محمد إبراهيم محمد الحماقي،  مغني مصري ولد في 4 نوفمبر 1975 بالقاهرة، بدأ الغناء في سن مبكرة للغاية خلال الحفلات والفعاليات المدرسية السنوية، وقاده حبه وشغفه للموسيقى إلى التخرج من كلية التربية الموسيقية. 

لقد كان دائمًا يتميز بالإنسانية وهو حاليًا سفير لحملة "عالم خالٍ من التهاب الكبد فيروس C" بدعم من " Tour N Cure". 

حماقي كفنان لديه العديد من من الإنجازات مثل: الفوز بجائزة MTV لـ "حاجة مش طبيعية" وبالطبع من خلال كونه مدربًا استثنائيًا في كل من "The Voice" و "The Voice Kids". 

حماقى ألبوم محمد حماقي ألبوم محمد حماقي الجديد اصابة محمد حماقي بكورونا اغاني محمد حماقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الإسكان»: بدء حجز وحدات «سكن لكل المصريين 2» الأحد

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

سحب 3368 رخصة سيارة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف لبنان.. وحزب الله يتبنى إطلاق 10 صواريخ تجاه الحدود

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل