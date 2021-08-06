في أقل من 12 ساعة.. محمد حماقي يحقق مليون مشاهدة بـ«زيها مين»

طرح النجم محمد حماقي أغنيته الجديدة "زيها مين"، ضمن ألبومه الجديدة "يا فاتني"، وذلك عبر قناته بموقع "يوتيوب" ليحصد من خلالها مشاهدات عديدة .

ولاقت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 12 ساعة على طرحها، و تعدت المليون الأول مقتربة من الثاني وذلك في يومها الأول، و "زيها مين" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

والأغنية تأتي ضمن الألبوم الجديد الذي طال انتظاره بعد ألبوم "كل يوم من ده" عام 2019 الذي من المقرر إطلاقه بواسطة "Sony Music" قريبًا جدًا، وذلك بعد إصدار أغنية "حياتك في صورة " و"ياللي عالم بينا" في وقت سابق من هذا العام، ويمكن متابعة الألبوم كاملة على “Sony Music Entertainment Middle East”.

و محمد إبراهيم محمد الحماقي، مغني مصري ولد في 4 نوفمبر 1975 بالقاهرة، بدأ الغناء في سن مبكرة للغاية خلال الحفلات والفعاليات المدرسية السنوية، وقاده حبه وشغفه للموسيقى إلى التخرج من كلية التربية الموسيقية.

لقد كان دائمًا يتميز بالإنسانية وهو حاليًا سفير لحملة "عالم خالٍ من التهاب الكبد فيروس C" بدعم من " Tour N Cure".

حماقي كفنان لديه العديد من من الإنجازات مثل: الفوز بجائزة MTV لـ "حاجة مش طبيعية" وبالطبع من خلال كونه مدربًا استثنائيًا في كل من "The Voice" و "The Voice Kids".