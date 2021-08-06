وزيرة التضامن: 37% من طلاب «تكافل وكرامة» وصلوا لأعلى مراحل التعليم

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وصول الدعم النقدي إلى 3.8 أسرة مستفيدة حتى اغسطس الجاري، بما يشمل اكثر من 14 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وجعلته مشروطًا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم، موضحة أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015 وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات، أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس، حيث إن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة، جميعهم ملتحقون بالمدارس في المراحل المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة.

واكدت القباج أن الرئيس وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة حتى التعليم الجامعي ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، مضيفة أن الرئيس وافق على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1٫5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.