إنفوجراف.. رسالة الرئيس السيسى إلى منتخب مصر لكرة اليد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل هامة لمنتخب مصر لكرة اليد "على الأداء البطولي والمشرف" في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس خلال رسالته : “تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020” .

وتابع :" قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة."

وأكد: “ أن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي”.

و أضاف :" أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري شكرا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

وأقيمت أمس الخميس، مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان، وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23.

و يستعد منتخب مصر لكرة اليد، للقاء نظيره الإسبانى غدًا السبت، حيث يتنافس الفريقان على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها المنتخب للمنافسة على ميدالية بدورة أوليمبية.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26 في الدور ربع النهائي، الثلاثاء الماضي.

و ما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب المصري، لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية غدا السبت.

وفي سياق متصل، أشادت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، أمس الخميس بأداء منتخب مصر الأوليمبي لكرة اليد، المشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتبت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بـ«تويتر»: «فخورون بـ منتخب اليد الأوليمبي وبالأداء الرائع في مباراة الخميس استمروا في التألق يا أبطال، البرونزية في انتظاركم».