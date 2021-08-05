الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«موديرنا» الأمريكية تؤكد أن لقاحها فعال لـ 6 أشهر على الأقل

شركة موديرنا الأمريكية
شركة موديرنا الأمريكية

أفادت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الحماية التي يوفرها اللقاح الذي طورته ضد كوفيد-19 ظلت قوية لستة أشهر على الأقل، وأن الجرعات المعزِّزة المضادة للمتحورات التي يجري اختبارها ولدت استجابة "قوية" للأجسام المضادة للمتحورة دلتا.

في تحليل نهائي من المرحلة الثالثة والنهائية من التجربة السريرية، أظهر لقاح موديرنا فعالية بنسبة 93% على مدى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتجري الشركة أيضًا تجارب سريرية على ثلاثة معززات مختلفة مضادة لكوفيد-19 تنتج جميعها مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية والمتحورات المثيرة للقلق بما في ذلك دلتا التي اكتُشفت في البدء في الهند.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل في بيان: "يسعدنا أن لقاحنا ضد كوفيد-19 يظهر فعالية دائمة بنسبة 93% على مدى ستة أشهر، لكننا ندرك أن المتحورة دلتا تمثل تهديدًا جديدًا كبيرًا، لذا يجب أن نظل يقظين".

وأضاف البيان أن شركة موديرنا تتوقع تقديم طلبها للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأميركية هذا الشهر.

كما بدأت الشركة دراسات على العديد من اللقاحات الأخرى، بما في ذلك ضد الإنفلونزا وزيكا والفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال بشكل خاص وغيرها، وتعمل على تطوير لقاح مضاد لكوفيد يمكن تخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية.

 

موديرنا كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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