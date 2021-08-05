الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل الذهاب للأوكازيون.. قطع أساسية احرصِ على تواجدها داخل دولابك

الأوكازيون
الأوكازيون

بالتزامن مع  بدء الأوكازيون الصيفي تقع بعض السيدات في حيرة من أمرهن حول اختيار نوع الملابس الملائمة وقبل الذهاب للأوكازيون وشراء قطع الملابس التي قد تترك بلا استخدام نعرض لكم في السطور التالية أهم قطع الملابس التي يجب علي كل سيدة الحصول عليها.

السترة السوداء 
السترة السوداء الجميلة تعمل مثل السحر في أي خروجة لا غني عنها لأي سيدة، قد يعتقد البعض أن الملابس السوداء غير ملائمة أثناء الطقس الحار لأنها تمتص الحرارة، ومع ذلك تظل الثياب السوداء أنيقة.

القميص الأبيض

احتفظِ بقميص أبيض في خزانتك دائماوبإمكانك  شراء قميصا أبيض كبيرا ووضع حزام له ليبدو مثل الفستان، إنها قطعة ملابس مريحة لامتلاكها ومتعددة الوظائف وسريعة لامتصاص عرق الإبط أيضًا، وبإمكانك تزيين القميص الأسود ببعض الاكسسوارات.

بنطلون أسود 
من المؤكد أن زوجًا لطيفًا من البنطال الأسود أمر ضروري  لكل سيدة إنه بسيط وأنيق ولا ينحف الجسم فحسب، بل يطيله أيضًا، وبإمكانك  إرتداؤه  مع قميص أو بلوزة.

فستان أسود
يتم تصنيف الثوب الأسود من الدرجة الأولي من الأهمية، اختاري ثوب أسودا ملائما لكي، بسبب مدى أناقة الفستان اختاري واحدا طويلا أو قصيرا، لا يوجد قواعد لامتلاك الفستان الأسود المثالي، الخيارات لا حصر لها.

تي شيرت مخطط
القميص المقلم بأكمام طويلة أمر ضروري، ويبدو بمظهرا رائعا عندما يتم أرتداءه مع  الجينز الضيق. 
جينز سكيني
لا  شيء يتفوق على امتلاك بنطلون جينز ضيق للمرأة  حيق يمكن إرتداءه  في العمل وحتى الخروج إلى حفلة، هذا العنصر  من الملابس متعدد الاستخدامات ويعمل جيدا مع  أي نوع من أنواع الجسم وهو بالتأكيد قطعة أساسية في خزانة الملابس.

تنورة ضيقة 
التنانير الضيقة رائعة للارتداء أثناء العمل، لكن لا تبالغي في جعلها ضيقة جدا لأنها ستضغط علي أوتار الفخذين 

وأكدت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأوكازيون الصيفى الذي بدأ يوم الاثنين الماضي بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاقه بمشاركة جميع المحلات الراغبة في تقديم عروض مميزة لعملائها في ظل هذا الموسم، موضحة أن الأوكازيون الشتوي شهد مشاركة واسعة من المحلات التجارية ومتوقع أن يصل حجم المشاركة كالموسم الماضي.

أوكازيون ملابس صيفية ملابس تخفيض علي الملابس أسعار الملابس ملابس هامة قطع ملابس يجب الحصول عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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