الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين ضبطا بـ «أستروكس» وسلاح في منشأة ناصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" وسلاح أبيض بمنطقة منشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

 تفاصيل الواقعة

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الاستروكس" وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك

ونصت المادة 39 من قانون العقوبات يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

جنوب القاهرة حبس حبس عاطلين الاستروكس منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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