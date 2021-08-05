محافظ أسيوط يتابع تطوير فرع مكتبات مصر العامة الرئيسي (صور)

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، مدير صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفى وذلك على هامش زيارته للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق لافتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط وفرعها بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط.

كما تفقدا أعمال التطوير والتجديد التي يجري تنفيذها لمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد وذلك بهدف خدمة المواطنين من كافة الأعمار ونشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفقد مكتبة مصر العامة باسيوط

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة و المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط مع مدير صندوق مكتبات مصر العامة مراحل التطوير التى تمت للفرع الرئيسى للمكتبة والمقر الاخر بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط، مشيدًا بالجهود المبذولة للانتهاء من تجهيز المكتبات وفرعها تمهيداً لافتتاحهما فى أسرع وقت.

تفقد مكتبة مصر العامة باسيوط

وبدأ المحافظ ومدير صندوق مكتبات مصر العامة جولتهما التفقدية لفرع المكتبة بمدينة أسيوط بمتابعة الاعمال التى تمت بالمقر منها الحديقة الملحقة بها والمدخل الرئيسى ، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية التي يجرى تنفيذها بالمكتبة، إضافة إلى عمليات التطوير الجارية لإنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال ومركز التدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتي سيتم بها تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية ، كما تفقدا أعمال التجهيزات والتطوير التي تتم بالدور الثاني بها والتي تضم أكبر عدد من الكتب والمخطوطات التاريخية في كافة المجالات ،فضلًا عن التجهيزات التي تتم بها لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار فضلًا عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال كما استمع الى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية للأعمال الجاري تنفيذها ومراحل التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية.

كما تفقد مدير الصندوق يرافقه السكرتير العام المساعد فرع المكتبة بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط للوقوف على الاعمال التى تمت به تمهيدا للافتتاح.

تفقد مكتبة مصر العامة باسيوط

أشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق الكتب والموسوعات والإصدارات المختلفة المتاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة ،وتقديم الكتب والمراجع العلمية للطلاب والباحثين واساتذة الجامعات ،معلنا تقديم كافة أوجه الدعم لنهو الاعمال وافتتاح المكتبة ،لافتاً الى أن العمل جاري على قدم وساق لتجهيز وتطوير الفرع بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات وأمهات الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية مع إعادة التنظيم والتأهيل من كافة الجوانب لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لها وفق المعايير والاشتراطات المقررة حيث من المقرر أن تتضمن عمليات التطوير إنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتنظيم ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة.

تفقد مكتبة مصر العامة باسيوط

أوضح مدير صندوق مكتبات مصر العامة انه سيتم تزويد مكتبة أسيوط العامة بعدد 4600 كتاب حديث فى كافة التخصصات، إضافة الى ما تحويه من كتب قيمة فى كافة فروع المعرفة والتخصصات المختلفة، إضافة الى تزويد مكتبة بنى عدى بمركز منفلوط بعدد 7 الاف كتاب حديث فى مختلف التخصصات ، معلناً دعمه الكامل لنهو مرحلة التأسيس للمكتبة والتى تتم وفقاً لاحدث المواصفات والاشتراطات، لافتًا إلى أهمية نشر الثقافة والمعرفة وتنمية القراءة للجميع نظراً لما تمثله من أهمية في تكوين الهوية والشخصية المصرية، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطط تحويل المكتبات لمنظومة رقمية لمواكبة التكنولوجية الحديثة وإتاحة افاق جديدة لمواطني المحافظة.